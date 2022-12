PHOTO



Niccolò Campriani ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nella carabina ad aria compressa 10 metri. Il tiratore fiorentino ha realizzato un punteggio di 206.1, precedendo l'ucraino Serhij Kulish (204.6) e il russo Vladimir Maslennikov (184.2). Per Campriani si tratta della terza medaglia ai Giochi, la seconda d'oro. Per l'Italia è l'ottava medaglia a Rio, 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi che la posizionano momentaneamente al secondo posto dietro soltanto agli Usa.Difendeva l'argento olimpico di Londra, ma scrupoloso com'è il fiorentino ha voluto fare di più. Accontentarsi non fa parte del suo dizionario. Quattro anni fa nella carabina vinse l'argento, questa volta è oro. Il 28enne, ingegnere, è un predestinato: pluricampione europeo, ha una cultura del lavoro e del dettaglio maniacali, tanto da svolgere uno stage in Ferrari per studiare in prima persona le tecnologie della Rossa da esportare alla sua carabina.Prosegue quindi il momento d'oro degli Azzurri. Domenica ha iniziato la Longo Borghini nel ciclismo con il bronzo, poi è toccato alla Giuffrida nel judo ed alla coppia Cagnotto-Dallapè nei tuffi, quindi il gran finale con le medaglie 200 e 201 della storia azzurra ai Giochi, con Fabio Basile nel judo, categoria 66 kg, ed Enrico Garozzo nel fioretto individuale di scherma. Sabato invece l'argento di Rossella Fiamingo nella spada individuale e il bronzo di Gabriele Detti nei 400 stile libero di nuoto.