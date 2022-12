Borrelli: "Si potranno ritirare non più in un solo giorno ma dal 26 al 31 del mese"

"Ho firmato un'ordinanza di protezione civile che consente il pagamento anticipato delle pensioni negli uffici postali e nelle banche. Non sara' piu' in un solo giorno ma dal 26 di marzo al 31, e così accadrà anche per aprile e per i mesi a venire". Lo ha annunciato il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione Civile.