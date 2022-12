PHOTO



Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24ore, individuati attraverso 188.747 tamponi (circa 50 mila in meno di ieri). Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 1.408.868. Le vittime sono state 562 (ieri erano state 692), che portano il totale delle vittime a 49.823 dall’inizio dell’emergenza. Ieri i nuovi casi erano stati 34.767 con 237.225 tamponi. Il tasso di positività ai tamponi sale a 15,01%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.801, con un incremento di 43 unità. I ricoverati con sintomi salgono a 34.279, con un aumento di 234 pazienti. I soggetti guariti nel complesso sono 553.098 (+13.574 da ieri), gli attualmente positivi 805.947 (+14.201). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni più colpite, 8.391 nuovi casi sono stato riscontrati in Lombardia, 5.132 in Piemonte, 2.218 in Campania.