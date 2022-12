PHOTO



La Corte Costituzionale austriaca ha ricevuto un primo ricorso contro l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli adulti, approvato dal parlamento. La previsione è che questo sia solo il primo di una serie di ricorsi. Un portavoce della Corte ha spiegato che ogni istanza verrà affidata a uno dei giudici. I ricorrenti avranno 6 settimane per presentare i loro argomenti e poi la Corte studierà il caso durante una delle sue sessioni. La revisione potrà durare dai 4 ai 6 mesi. Al momento sono state presentate 600 istanze contro le restrizioni anti-Covid, di cui 500 risolte. Solo in una dozzina di casi la Corte ha dato ragione ai ricorrenti. In Austria circa il 70% della popolazione è vaccinato. A partire da marzo scatteranno controlli a campione. Chi non potrà dimostrare di essere immunizzato pagherà una multa fra i 600 e i 3.600 euro. Il provvedimento sarà valido fino al gennaio 2024.