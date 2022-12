La Ong ha monitorato la barca perchè non affondasse, ora è entrata in acque territoriali italiane

PHOTO



La nave della ong Open Arms ha localizzato al largo di Lampedusa una imbarcazione con a bordo 55 migranti, tra i quali tre donne incinte e quattro bambini. Undici di loro sono già stati portati a riva per motivi umanitari. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico", scrivono su Twitter i volontari. La Open Arms ha seguito l'imbarcazione per essere sicura che non colasse a picco, mentre le forze dell'ordine italiane sono intervenute solo quando è entrata nelle acque territoriali.