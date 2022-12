Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 17 gennaio scorso, ha proclamato, all’unanimità, il 2020 “Anno dell’avvocato in pericolo nel mondo”. La delibera nasce dall’esigenza di tutelare la libertà e l’autonomia degli Avvocati, compito che la legge 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense, attribuisce al Cnf e dal patrimonio diretto di conoscenze che abbiamo acquisto in questi anni sulle gravissime violenze, repressioni ed intimidazioni ai danni dei difensori, che si registrano in molti Stati. Leggi l'Editoriale del Presidente del Cnf Andrea Mascherin