Un giudice di Manhattan ha emesso un'ordinanza di comparizione in tribunale nei confronti dell'ex sindaco Rudy Giuliani, per il mancato adempimento di una sentenza che gli ordinava di trasferire beni personali a due lavoratori elettorali della Georgia che hanno vinto una causa per diffamazione da 146 milioni di dollari intentata nei suoi confronti.

Il giudice Lewis J. Liman di Manhattan ha firmato l'ordinanza che convoca Giuliani a comparire davanti a lui il 3 gennaio, secondo quanto riferito dai media statunitensi. L'ex sindaco di New York andrà a processo il 16 gennaio per stabilire cosa fare della sua residenza in Florida e delle sue fedi del World Series. Giuliani, che è anche un avvocato radiato dall'albo, è stato più volte richiamato anche per i suoi comportamenti in aula: aveva interrotto Liman durante un'udienza dello scorso novembre relativa proprio al trasferimento dei suoi beni, che spaziano da un appartamento a New York, a gioielli costosi, memorabilia sportive e una automobile Mercedes.

Giuliani afferma di essere vittima di «una persecuzione politica» per la sua vicinanza al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. L'ex sindaco di New York ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi citando un urgente bisogno di sostegno finanziario.