Un giudice della Pennsylvania ha rifiutato di fermare le offerte da 1 milione di dollari del miliardario Elon Musk agli elettori registrati negli stati in cui si svolgono le elezioni americane.

La scorsa settimana, il procuratore distrettuale di Filadelfia Larry Krasner, un democratico, ha citato in giudizio Musk e il suo comitato di azione politica pro-Trump, America PAC, definendo i premi da 1 milione di dollari «uno schema di lotteria illegale».

Krasner aveva chiesto la chiusura dei premi giornalieri, ma il giudice Angelo Foglietta si è rifiutato di farlo dopo un'udienza durata per una intera giornata alla quale hanno partecipato gli avvocati di Musk e i pubblici ministeri.

Foglietta non ha fornito immediatamente una motivazione della sua decisione, anche se non sono stati programmati altri omaggi in Pennsylvania. Musk non ha partecipato all'udienza.