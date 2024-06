Una barca è naufragata questa notte a circa 120 miglia dalle coste italiane, al limite delle aree Sar di competenza della Grecia e dell’Italia con a bordo oltre 70 persone. Sul posto è intervenuta fin dalla notte la Guardia Costiera italiana a seguito di un 'may-day' lanciato da un'unità da diporto francese che ha segnalato una barca semi affondata.

Ricevuto il may-day il Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano (IMRCC) della Guardia Costiera di Roma, ha dirottato sul posto due mercantili in navigazione nelle vicinanze, un velivolo ATR42 della Guardia costiera e le motovedette CP305 e CP326 di stanza in Calabria. La Guardia costiera ha recuperato 12 migranti facendo poi rotta a Roccella Jonica dove sono stati fatti sbarcare: uno di loro è deceduto subito dopo le operazioni di sbarco. Sono ancora in corso le ricerche dei dispersi che potrebbero essere circa 60. Le ricerche in zona sono attualmente in corso con assetti della Guardia costiera e di Frontex.

Da questa mattina il team di Medici senza frontiere a Roccella Jonica, dove l'organizzazione è presente dal 2022, si è mobilitato per offrire assistenza alle persone sopravvissute al naufragio. Il team Msf ha supportato le attività di prima assistenza per le 12 persone, tra cui una donna deceduta poco dopo lo sbarco a causa delle gravi condizioni in cui si trovava. “I sopravvissuti stanno ricevendo adesso assistenza medica nelle strutture locali”, spiega il team Msf che si sta attivando per poter offrire assistenza psicologica a tutti.

Ancora questa mattina, in zona Sar libica, l'equipaggio della Ocean Viking della ong Sos Méditerranée ha soccorso 54 persone - tra cui 28 minori non accompagnati - da un gommone stracarico, individuato dal ponte con un binocolo dal ponte. Lo rende noto la stessa ong in un post su X. Almeno due i naufragi registrati nelle ultime 24 ore nel Mediterraneo, con un bilancio di 11 morti destinato a salire.