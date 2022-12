PHOTO



Il messaggio di Nasrin Sotoudeh l'avvocata iraniana dei diritti civili arrestata che ha interrotto lo sciopero della fame Cari attivisti per i diritti umani, il 22 luglio 2020 ho iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le azioni illegali della magistratura in Iran. Dopo aver sopportato 46 giorni di fame e successivo ricovero in ospedale, venerdì 25 settembre ho interrotto involontariamente il mio sciopero. Forse il risultato più ovvio di questo sciopero della fame è stato che ha dimostrato fino a che punto la magistratura è disposta a spingersi per infrangere la legge e mettere in pericolo la vita dei suoi cittadini. Sono grata ai prigionieri che hanno partecipato allo sciopero con me per giorni, e alcuni per settimane, durante questo periodo. Cinque di loro provenivano dal reparto femminile delle prigioni di Evin e Gharchak e cinque di loro provenivano dal reparto maschile. Anche se tutti avevano richieste individuali, il motivo principale per cui hanno iniziato uno sciopero della fame era protestare contro le leggi violate dalla magistratura e chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici. Sono anche grata a tutti coloro che nel mondo ci hanno sostenuto nel nostro sciopero. Questa è stata un'opportunità per attirare ancora una volta l'attenzione del mondo sull'oppressione e l'ingiustizia che il popolo iraniano sta subendo. Sono grata a tutti i miei colleghi dell'Ordine degli avvocati francese e alle associazioni di altri paesi, al presidente dell'Ordine degli avvocati centrale e al consiglio di amministrazione che ha perseguito il mio caso. Sono grata a tutti gli scrittori e artisti iraniani all'estero. La tirannia nel loro stesso paese li ha costretti ad affrontare le difficoltà della migrazione e della vita in esilio, eppure hanno reso orgoglioso il nostro paese. Anche loro in un certo senso stavano protestando con me. Apprezzo tutti i diversi modi in cui artisti, scrittori e individui in tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno. Infine, vorrei ringraziare le persone inestimabili che gestiscono numerose organizzazioni per i diritti umani e, nonostante la libertà nei loro paesi. Ancora una volta, sottolineo le richieste legali e legittime di tutti i prigionieri in sciopero della fame. Chiedono il rispetto delle leggi approvate dal parlamento iraniano e il rilascio di tutti i prigionieri politici. Ribadisco che il sistema giudiziario è il solo responsabile dell'applicazione della legge e della riduzione delle pene severe. Possa la giustizia essere ripristinata nel nostro paese, l'Iran. Nasrin Sotoudeh Settembre 2020 Prigione di Evin