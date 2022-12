PHOTO

Maya Gargiulo, la 15enne investita e uccisa a Napoli

Centrata in pieno da una Smart guidata da un ventunenne. È morta così la quindicenne Maya Gargiulo a Napoli, investita mentre stava attraversando la strada insieme a un’amica di 14 anni, ferita e portata all’ospedale Cardarelli. L’incidente è accaduto intorno alle 2 di questa notte in piazza a Carlo III. Le due ragazze stavano tornando a casa quando l’auto guidata dal 21enne le ha prese in pieno, mentre superavano la carreggiata verso il marciapiede. Il ragazzo è sotto shock e gli sono stati fatti i prelievi ematici per verificare se fosse alla guida dell’auto in condizioni di ubriachezza o sotto gli effetti della droga. Secondo i primi rilievi della polizia municipale, che indaga sul caso, l’auto, probabilmente a forte velocità, è finita contro le due ragazza, sbalzando la quindicenne che nella caduta ha battuto anche violentemente la testa. Per la quattordicenne solo fratture giudicate guaribili in 30 giorni. Il giovane di 21 anni è ora indagato per omicidio stradale. Al ragazzo è stata anche ritirata la patente. Sul caso indagano gli uomini della sezione infortunistica della polizia locale, diretti dal capitano Antonio Muriano.