Neuralink ha effettuato con successo il primo impianto di un microchip in un cervello umano. Lo ha annunciato nella serata di ieri il fondatore dell'azienda, Elon Musk, secondo cui l'operazione è andata a buon fine e il paziente volontario «si sta riprendendo bene». Il successo della prima procedura di impianto segna un passo importante verso lo sviluppo di «interfacce cervello-computer», una tecnologia pionieristica che Neuralink intende sfruttare anzitutto per aiutare persone affette da disabilità come paralisi.

Musk ha riferito che stando alle prime verifiche, l'interfaccia sviluppata da Neuralink è in grado di captare le variazioni dell'attività neurale nel cervello. Il noto imprenditore non ha fornito dettagli in merito al paziente, ma lo scorso settembre, avviando il processo di reclutamento per il primo trial, Neuralink aveva annunciato la ricerca di un soggetto affetto da quadriplegia.