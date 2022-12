PHOTO

L’Agenzia Tass rilancia la notizia secondo cui Mosca non cambia idea su gas e petrolio, ribadendo che se ci sarà il price cap non verrà venduto nulla agli Stati Membri dell’Unione Europea. Intanto sul versante militare, secondo le autorità russe, nelle ultime 24 ore «migliaia» di persone sono fuggite verso la regione russa di Belgorod dall'oblast di Kharkiv, teatro della controffensiva delle forze di Kiev nell'est dell'Ucraina. «Non è stata la notte più facile, né la mattina più facile. Nelle ultime 24 ore, migliaia di persone hanno attraversato la frontiera», ha detto il governatore della regione di Belgorod, Viaceslav Gladkov, in un messaggio video pubblicato sul suo canale Telegram. Negoziati tra Russia e Ucraina, parla Lavrov LA Russia non ha abbandonato i negoziati con l’Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in una intervista all’emittente «Rossija 24». Secondo Lavrov, più i negoziati tarderanno, più difficile sarà raggiungere un accordo tra le due parti. «Non ci rifiutiamo di negoziare, ma chi lo fa deve capire che più a lungo trascinerà il processo, più difficile sarà raggiungere un accordo», ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca sottolineando «che la Russia sa come raggiungere i suoi obiettivi».