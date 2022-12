PHOTO



La star del basket americano Brittney Griner è tornata di nuovo dinanzi a un tribunale russo dopo essersi dichiarata colpevole di possesso di sostanze stupefacenti. Gli avvocati difensori della Griner hanno presentato prove che la giocatrice di basket aveva un permesso dalle autorità sanitarie dell’Arizona di usare la cannabis per curare un dolore cronico. In particolare è stata mostrata una lettera di un medico in cui si raccomandava di usare la cannabis per curare il dolore. La lettera è stata presentata in tribunale venerdì. La due volte medaglia d’oro olimpica e stella delle Phoenix Mercury è stata arrestata all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca a febbraio dopo che i funzionari doganali hanno trovato contenitori di vaporizzatori contenenti olio di cannabis nel suo bagaglio. Rischia fino a 10 anni di carcere se condannata per trasporto di droga. Griner la scorsa settimana in tribunale ha riconosciuto il possesso dei contenitori, ma ha affermato di non avere intenzioni criminali e ha spiegato che la presenza dei contenitori era dovuta a un imballaggio frettoloso. «Il medico curante ha dato a Brittney raccomandazioni per l’uso della cannabis medica», ha detto il suo avvocato, Maria Blagovolina. «Il permesso è stato rilasciato a nome del Dipartimento della Salute dell’Arizona», ha aggiunto la legale. La difesa venerdì ha anche presentato i test a cui è stata sottoposta Griner nell’ambito di un controllo antidoping, che non ha rilevato alcuna sostanza proibita nel suo organismo. La prossima udienza del caso di Griner è prevista per il 26 luglio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken hanno affermato che stanno facendo tutto il possibile per ottenere il suo rilascio, così come quello di altri americani che gli Stati Uniti considerano «detenuti ingiustamente» dalla Russia, incluso l’ex marine Paul Whelan che sta scontando 16 anni per spionaggio. Washington potrebbe avere poca influenza con Mosca, tuttavia, vista la situazione in Ucraina. «Nelle udienze di ieri e di oggi, ciò che è diventato molto chiaro è l’enorme quantità di rispetto e ammirazione sia negli Stati Uniti che qui in Russia, dove la signorina Griner gioca a basket da sette anni, non solo per i suoi successi professionali ma per il suo carattere e integrità», ha detto l’incaricata d’affari dell’ambasciata americana Elizabeth Rood fuori dal tribunale nel sobborgo moscovita di Khimki, dove si trova l’aeroporto. Giovedì il direttore e capitano della squadra dell’UMMC Ektaerinburg hanno testimoniato a suo favore. I media russi hanno anche ipotizzato che Griner venga scambiato con il trafficante di armi russo Viktor Bout, soprannominato "il mercante di morte", che sta scontando una condanna a 25 anni negli Stati Uniti dopo essere stato condannato per cospirazione e aiuto a un’organizzazione terroristica.