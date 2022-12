PHOTO



È morto questa notte l’ex ministro Antonio Martino. Aveva 79 anni. Economista, era stato ministro degli Esteri del primo governo Berlusconi e ministro della Difesa nel secondo e terzo esecutivo guidato dal leader di Forza Italia. È stato deputato per sei legislature, dal 1994 al 2018. Uno dei primi a esprimere il suo cordoglio è stato Enrico Letta: «È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di #AntonioMartino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una#vocelibera che ci mancherà». Per il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: «Se ne è andato Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia, ministro, protagonista della vita politica italiana, amico schietto e leale. Con lui ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Antonio!». Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, evidenzia lo spirito liberale di Martino: «Ricordo Antonio Martino. Politico e parlamentare. Uomo di cultura e di spirito. Esempio autentico di una destra liberale». Giuliano Urbani, fondatore di Forza Italia con Martino , interpellato da LaPresse ricorda: «Come ci chiamavano Martino ed io alla prima manifestazione di Forza Italia alla fiera di Roma? I due dioscuri in cagnesco, io Castore e lui Polluce, o viceversa, non in conflitto ma portatori di due esperienze liberali diverse. Martino era più economico, legato al liberismo di Friedman, io più politico legato a Bobbio, insomma eravamo diversi ma complementari». E MariastellaGelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie ne ricorda il suo europeismo: «Sincero cordoglio per la morte di Antonio Martino. Perdiamo un intellettuale di altissimo profilo, un uomo che ha contribuito alla nascita e al successo di Forza Italia. Un liberale vero, che ha fatto emergere l’identità moderata ed europeista del nostro movimento». Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e capo delegazione di Forza Italia al governo. «Antonio Martino -prosegue - amava l’Europa, quella dei popoli, e in più occasioni si è scontrato con l’Europa dei tecnocrati, a difesa dello spirito autentico dell’Ue. Ciao Antonio, è stato un privilegio conoscerti e condividere con te anni di grande impegno per il nostro Paese». Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia, sottolinea la personalità di Antonio Martino: «Colto ed ironico, autorevole e alla mano, disinteressato e sempre schietto. Era Antonio Martino, la migliore Forza Italia di sempre. Da oggi non c’è più. Quanto ci mancherà». Il senatore Pd Andrea Marcucci ricorda così l’ex ministro scomparso: « «Non sempre l’ho pensata come lui, ma ho sempre apprezzato la lucidità e la profondità delle sue analisi. Sono addolorato per la scomparsa di Antonio Martino, un liberale autentico».