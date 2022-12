PHOTO



Una tragedia enorme quella che si è verificata in un'azienda agricola in Provincia di Pavia. Quattro lavoratori che si stavano occupando di svuotare un vascone per i fertilizzanti sono annegati nell'invaso stesso, svenuti per i miasmi. Si tratta di Prem e Tarsem Singh, due fratelli di 48 e 45 anni, titolari dell'azienda agricola e due loro dipendenti, Arminder Singh, 29 anni, e Majinder Singh, 28 anni. Tutti erano di nazionalità indiana. Immediate le reazioni del mondo ppolitico come quella della segretaria della Cisl Annamaria Furlan che ha scritto su Twitter: "Una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti senza parole la morte di 4 operai in un’azienda agricola nel Pavese. È una sconfitta per tutti. La sicurezza sul #lavoro è la vera emergenza nazionale che il #Nuovogoverno deve affrontare con urgenza e provvedimenti straordinari". Anche la neo ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha espresso il suo pensiero: "Quattro operai hanno perso la vita oggi in un'azienda agricola vicino #Pavia. Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie. La #sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile, dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlo"