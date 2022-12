LA STORIA DEL PROCESSO DEL "MONDO DI MEZZO"

IL RUOLO DI MASSIMO CARMINATI

IL RUOLO DI SALVATORE BUZZI

GLI AVVOCATI: SENTENZA INGIUSTA

rischiano di tornare in carcere per il "mondo di mezzo". I giudici della Seconda sezione penale della Corte di cassazione hanno infatti convalidato in via definitiva le condanne a dieci anni per il primo e a 12 anni e dieci mesi per il secondo. Finisce così il processo su "", il sistema che ha condizionato gli appalti di Roma Capitale. Nel 2019 laaveva cancellato le accuse di associazione mafiosa, derubricando l'intera vicenda ad associazione a delinquere semplice. Così si è celebrato l'appello bis, con riduzione delle pene di primo grado . Ora per Carminati - che era in Cassazione ad assistere all'udienza - potrebbe aprirsi la possibilità di usufruire delle misure alternative.potrebbe tornare in carcere, per la parte residua di pena da scontare dopo la lunga carcerazione al 41bis.Quanto al ruolo di Carminati, la Pg ritiene "congrua" la pena inflittagli considerati la "gravità della vicenda associativa accertata", finalizzata nell'inquinare "persistentemente e pesantemente, con metodi corruttivi persuasivi, le scelte politiche e l'agirepubblico dell'ente locale", Roma capitale. La pena -è adeguata anche considerando il "ruolo apicale" rivestito da Carminati, e il suo "curriculum criminale".E' stato sottolineato anche "il ruolo apicale di Buzzi , e il suo contributo "nel pesante e grave inquinamento della cosa pubblica, il disinteresse per i controlli pubblici, il ribaltamento della logica del mondo delle cooperative"."La sentenza è una sentenza ingiusta e il trattamento sanzionatorio è eccessivo. La gravità della pena determinata dalla Corte d'Appello appare quasi avere una funzione diretta a riequilibrare la precedente sentenza", commentano gli avvocati difensori