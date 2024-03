Rocco Siffredi, al secolo Rocco Tano, è stato denunciato da una giornalista che lo ha accusato di molestie. Secondo quanto riportato nella querela presentata dalla donna, di cui l’agenzia LaPresse ha preso visione, la vicenda risalirebbe allo scorso 15 marzo, quando la professionista ha incontrato l’attore all’hotel Parco dei Principi, nel quartiere Parioli a Roma, per un’intervista concordata su “Supersex”, la serie Tv in onda su Netflix sulla vita di Siffredi. La denuncia è stata presentata questa mattina negli uffici del commissariato di Polizia di Prati. La vittima ha nominato l’avvocato Laura Sgrò. Nei prossimi giorni, la polizia invierà una prima informativa in procura a Roma.