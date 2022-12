PHOTO



Da Futura a Minerva, con un tratto in comune: la possibilità di guardare di nuovo la Terra da un oblò a 400 chilometri d’altezza. Dalla divinità romana della saggezza e protettrice degli artigiani deriva infatti il nome della seconda missione spaziale a cui partecipa l’astronauta Samantha Cristoforetti, che tra il 2014 e il 2015 era già stata in orbita per la missione “Futura”. Allora, AstroSamantha partì a bordo della sonda Soyuz dal Kazakistan e restò a bordo della Stazione spaziale internazionale per poco meno di 200 giorni. Questa volta, a portare in orbita lei e i colleghi statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hine e Jessica Watkins, è stato un razzo Falcon 9 di SpaceX, di proprietà di Elon Musk, fresco di acquisizione di Twitter, partito ieri da Cape Canaveral, in Florida, per portare i quattro a bordo della Iss, dove resteranno per circa sei mesi. Poco prima di salire a bordo della struttura, alta più di settanta metri, Cristoforetti ha salutato i suoi due figli, uno dei quali in braccio all’astronauta italiano Luca Parmitano. La capsula, chiamata Crew Dragon e dotata di un proprio motore, sarà la porzione di razzo che porterà fisicamente gli astronauti a bordo della Iss, quando in Italia saranno le due del mattino di giovedì 28 aprile, mentre il primo stadio del razzo si è staccato quando ha esaurito il proprio combustibile alimentato da altrettanti nove motori. Questa porzione di razzo è poi atterrata come da programma nell’Oceano Atlantico, così da poter essere riutilizzata per altri lanci. È questo che determina il monopolio di SpaceX nei lanci spaziali, visto che tutti gli altri razzi si autodistruggono durante il ritorno quando entrano in contatto con l’atmosfera terrestre. Gli astronauti a bordo della Iss vivranno albe e tramonti ogni novanta minuti e condurranno esperimenti e operazioni programmati sulla Terra, tra i quali alcuni studiati dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e che saranno gestiti in prima persona dalla stessa Cristoforetti. Ci sarà spazio anche per l’attività sportiva, per l’osservazione del nostro pianeta dall’oblò più famoso del mondo (pardon, dell’universo) e per le dirette social, dove l’astronauta italiana ha quasi un milione di follower. La stessa Cristoforetti potrebbe anche rendersi protagonista di una “passeggiata spaziale”, anche se non è ancora stato deciso a chi toccherà il compito. AstroSamantha ha appena compiuto 45 anni, è nata a Milano ma è cresciuta in provincia di Trento, città nella quale ha frequentato il liceo scientifico. Dopo la laurea a Monaco di Baviera e un master in Ingegneria meccanica, si è iscritta all’Accademia aeronautica di Pozzuoli ed è diventata capitano dell'Aeronautica italiana, ruolo dal quale si è congedata nel 2019. Attualmente è l’unica astronauta dell’Esa, ma sono già in programma dei bandi per assumere altri astronauti. I nuovi Cristoforetti stanno già crescendo.