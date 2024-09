Un attacco missilistico rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen ha colpito il centro di Israele, secondo l'esercito, senza causare vittime. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che gli Houthi pagheranno "un prezzo pesante" dopo il loro "tentativo di danneggiare" Israele.

Non è la prima volta che i ribelli yemeniti, finanziati e armati dall'Iran, lanciano attacchi contro Israele, in solidarietà con i palestinesi. Un missile terra-terra "lanciato dallo Yemen è caduto in un'area aperta" dopo essersi disintegrato in volo, ha detto l'esercito israeliano, aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti". Gli Houthi hanno affermato che l'attacco, effettuato "con un nuovo missile balistico ipersonico", ha preso di mira una postazione militare a Giaffa, nell'area metropolitana di Tel Aviv, e ha centrato il suo obiettivo.

"Il nemico israeliano deve aspettarsi ulteriori attacchi mentre si avvicina il primo anniversario della benedetta operazione del 7 ottobre", hanno aggiunto gli Houthi facendo riferimento all'attacco di Hamas di quasi un anno fa. La polizia israeliana ha confermato che "frammenti di missile" sono caduti nella regione di Shephelah senza provocare feriti. Le sirene hanno suonato e molti si sono precipitati nei rifugi nella zona di Tel Aviv. Nella mattinata, i soccorritori hanno spento un incendio vicino alla città di Lod, causato dalla caduta di detriti del missile.

Lo scorso luglio gli Houthi hanno effettuato un attacco con droni su Tel Aviv uccidendo un civile. Per rappresaglia, Israele ha bombardato il porto yemenita di Hodeida, controllato dagli Houthi che fanno parte di quello che l'Iran chiama "l'asse della resistenza", che riunisce altri alleati di Hamas come gruppi iracheni o Hezbollah in Libano. "Stiamo conducendo una campagna a più livelli contro l'asse del male iraniano che cerca di distruggerci", ha detto Benjamin Netanyahu, "Lo status quo non può continuare. Dobbiamo cambiare gli equilibri di potere sul nostro confine settentrionale".

Questa mattina, secondo l'agenzia ufficiale libanese ANI, l'esercito israeliano ha lanciato volantini chiedendo ai residenti di una regione di confine di evacuare. L'Idf, tuttavia, ha annunciato che si trattava di "un'iniziativa" di una delle sue brigate che "non era stata approvata dal comando". Nel frattempo, l'esercito israeliano continua la sua offensiva nella Striscia di Gaza, dove sono stati segnalati diversi attacchi aerei notturni e colpi di artiglieria. Secondo il ministero della Sanità del governo di Hamas, nelle ultime 24 ore sono state uccise almeno 24 persone: tre persone in un attacco su una casa nel campo profughi di Nousseirat. Più a nord, nel campo profughi di Jabalia, una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite durante un attacco a un'altra abitazione.