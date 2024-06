La potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un ha emesso una vaga minaccia di ritorsione dopo che attivisti sudcoreani hanno lanciato palloni contenenti volantini di propaganda anti-Pyongyang oltre il confine. Questo evento evidenzia un'intensificazione delle tensioni tra le due Coree, che sta iniziando ad avere maggiori implicazioni geopolitiche. La dichiarazione di Kim yo Jong è arrivata il giorno dopo che il governo sudcoreano, in reazione rabbiosa a un patto raggiunto da Mosca e Pyongyang che prometteva assistenza reciproca in caso di guerra, ha dichiarato che considererebbe la possibilità di fornire armi all'Ucraina.

Venerdì, il militare sudcoreano ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento il giorno precedente per respingere soldati nordcoreani che avevano brevemente attraversato il confine terrestre dei rivali per la terza volta questo mese. Questo incidente sottolinea le tensioni crescenti sulla penisola coreana e la ripresa delle campagne di volantinaggio in stile Guerra Fredda lungo il confine inter-coreano.

Kim Yo Jong, sorella del dittatore della Corea del Nord

Le dichiarazioni della sorella del dittatore

In una dichiarazione trasmessa dall'Agenzia di Stampa Centrale Coreana, Kim Yo Jong ha definito gli attivisti "feccia di disertori" e ha emesso quella che sembra essere una minaccia di ritorsione: «Quando fai qualcosa che ti è stato chiaramente avvertito di non fare, è naturale che ti troverai a dover affrontare qualcosa che non avresti dovuto affrontare».

Le campagne di volantinaggio

Gli attivisti sudcoreani, guidati dal disertore nordcoreano Park Sang-hak, hanno dichiarato di aver inviato 20 palloni contenenti 300.000 volantini di propaganda, 5.000 chiavette USB con canzoni pop sudcoreane e drammi televisivi, e 3.000 banconote da un dollaro statunitense dalla città di confine sudcoreana di Paju, giovedì sera. Pyongyang detesta tale materiale e teme che possa demoralizzare le truppe di prima linea e i residenti, indebolendo eventualmente la presa di Kim Jong Un sul potere.

La risposta della Corea del Nord

In passato, la Corea del Nord ha risposto a queste campagne di volantinaggio lanciando più di 1.000 palloni che hanno fatto cadere tonnellate di spazzatura in Corea del Sud, rompendo tegole e finestre e causando altri danni alla proprietà. Kim Yo Jong ha precedentemente suggerito che i palloni potrebbero diventare la risposta standard del Nord ai volantini, dicendo che il Nord risponderebbe «disseminando decine di volte più spazzatura di quella che ci viene disseminata».

La ripresa della propaganda in stile Guerra Fredda

In risposta ai volantini sudcoreani, la Corea del Sud ha ripreso le trasmissioni di propaganda anti-Nord Corea con altoparlanti militari installati al confine per la prima volta in anni. In un'altra dichiarazione dei media statali, Kim Yo Jong ha avvertito che Seul stava «creando un preludio a una situazione molto pericolosa». Le tensioni tra le Coree sono al loro apice da anni, poiché Kim Jong Un accelera lo sviluppo delle armi nucleari e dei missili e cerca di rafforzare la sua posizione regionale allineandosi con il presidente russo Vladimir Putin in una contrapposizione all'Occidente guidato dagli Stati Uniti.

Reazioni internazionali

La Corea del Sud, un esportatore di armi in crescita con un esercito ben equipaggiato supportato dagli Stati Uniti, ha dichiarato che sta considerando di aumentare il supporto per l'Ucraina in risposta. Seul ha già fornito aiuti umanitari e altri supporti, aderendo alle sanzioni economiche guidate dagli Stati Uniti contro Mosca. Tuttavia, non ha fornito direttamente armi, citando una politica di lunga data di non fornire armi a paesi attivamente impegnati in conflitti.

Incidente al confine

Nel più recente incidente al confine, il Comando di Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato che diversi soldati nordcoreani impegnati in lavori di costruzione non specificati hanno brevemente attraversato la linea di demarcazione militare che divide i due paesi intorno alle 11 di giovedì. L'esercito sudcoreano ha trasmesso un avvertimento e ha sparato colpi di avvertimento, dopo i quali i soldati nordcoreani si sono ritirati. Il comando congiunto non ha rilasciato immediatamente ulteriori dettagli, incluso il motivo per cui stava rilasciando l'informazione con un giorno di ritardo.

Coinvolgimento Russo

Putin ha dichiarato ai giornalisti ad Hanoi, in Vietnam, giovedì, che fornire armi all'Ucraina sarebbe «un grandissimo errore» e ha detto che la Corea del Sud «non dovrebbe preoccuparsi» dell'accordo se non sta pianificando aggressioni contro Pyongyang. La crescente cooperazione tra Mosca e Pyongyang e le reazioni della Corea del Sud segnano un'intensificazione della competizione geopolitica nella regione.

La Comunità internazionale

Le reazioni all'interno della comunità internazionale sono miste. Alcuni vedono le azioni della Corea del Sud come una difesa necessaria contro le provocazioni nordcoreane, mentre altri temono che un aumento del supporto militare per l'Ucraina possa esacerbare ulteriormente le tensioni con la Russia e la Corea del Nord.