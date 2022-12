«Ha attraccato pochi minuti fa». A confermare a LaPresse l'arrivo in porto a Livorno della nave umanitaria Sea Eye 4 con a bordo 108 migranti è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Ieri era arrivata la nave Life Support di Emergency, con 142 persone a bordo.

Le operazioni di sbarco, controllo sanitario e riconoscimento dei migranti, sono andate avanti senza intoppi nel corso della giornata di ieri e riprenderanno stamani. In porto, ad accogliere i migranti, oltre ai sanitari e ad alcune autorità, decine di tende dei volontari, dalla Misericordia all'Anpas alla Croce Rossa Italiana.

I Paesi di provenienza dei 108 migranti a bordo della nave ong Sea Eye 4 sono prevalentemente Bangladesh, Nigeria e Sudan. Lo riferisce a LaPresse l'assessore Andrea Raspanti presente sul molo ad accogliere i migranti.

«A bordo della Sea Eye 4 ci sono 108 persone, tra cui 13 minori, una in più di quello che ci era stato inizialmente comunicato. Le notizie che provengono dall'imbarcazione sono le stesse di ieri: sono provati, hanno una forte disidratazione». Lo ha detto l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Monia Monni, stamani in porto a Livorno per l'accoglienza dei 108 migranti a bordo dalla nave. «Tutti i minori che sbarcano oggi a Livorno saranno accolti in Toscana. Qui rimarranno 46 persone: il prefetto sta già cercando i posti per loro», ha aggiunto Monni. Alcuni dei migranti sbarcati a migranti presenterebbero casi di scabbia, riferiscono le autorità locali.