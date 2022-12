PHOTO

Nave carica di migranti in fiamme a largo di Crotone

Una imbarcazione con a bordo 23 migranti ha preso fuoco al largo della costa crotonese ed è poi esplosa, provocando la morte di tre persone, due uomini e una donna. L’episodio è avvenuto mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo dei migranti su una unità della Guardia di Finanza che era accorsa sul posto per soccorrerli. Ignote al momento le cause che hanno innescato l’incendio, a seguito del quale, nel giro di pochi minuti, l’imbarcazione è stata investita da una esplosione probabilmente causata dal carburante a bordo. Sul posto in questo momento si trovano le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Si cercano ancora i corpi di altre tre persone che si trovavano a bordo dell’imbarcazione. I feriti sono cinque: due sono stati portati all’ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri 3 sono ricoverati presso il nosocomio di Crotone. A Crotone si trovano anche i due finanzieri feriti: uno avrebbe una gamba rotta e l'altro sarebbe ustionato. Stavano soccorrendo i migranti quando l’imbarcazione è esplosa. Presso il Centro di accoglienza di Crotone sono state trasferite invece dodici delle persone che si trovavano a bordo della imbarcazione esplosa. https://youtu.be/A6P9MuISfl0 (Video Il Crotonese)