Ha attaccato alle 8.10 di questa mattina la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf) con a bordo 257 persone, tra cui donne e bambini, provenienti, per lo più, da Sierra Leone, Bangladesh, Libia, Siria, Pakistan, Egitto e Sudan.

Alcuni di loro andranno fuori regione, secondo quanto stabilito dal ministero dell'Interno, mentre altri resteranno nelle cinque province campane. I minori sono in tutto 56, mentre quelli non accompagnati 26, per i quali è stata già trovata collocazione.