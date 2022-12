La paura del secondo lockdown

La maggior parte del territorio francese e' diventato zona rossa a causa della forte presenza del coronavirus. Ormai sono 55 i dipartimenti classificati come "zona di circolazione attiva" del Covid-19. In queste zone i prefetti possono prendere delle misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste dal governo per arginare la crisi sanitaria. Tra queste, c'e' il limite o il divieto per gli assembramenti, la chiusura al pubblico dei luoghi considerati come non essenziali e le limitazioni agli spostamenti. Queste misure devono essere prese in collaborazione con altre istituzioni locali, come le Agenzie regionali della sanita'.Corre la paura di un secondo lockdown attraverso l'Europa. Per ora l'Italia tiene, nonostante, avverte l'Iss, i contagi crescano stabilmente da 15 giorni e il record giornaliero di quasi 2mila. Diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Regno Unito, hanno gia' iniziato ad inasprire le misure di contenimento a fronte di una crescita di nuovi contagi che sembra accelerare sempre di piu'. I primi annunci di "drastiche restrizioni" anti-Covid arrivano dalla regione di Madrid, misure che per ora dovrebbero interessare soprattutto i quartieri popolari a sud della capitale e le citta' circostanti, maggiormente colpite dall'epidemia. Ulteriorei misure restrittive anche in(dopo che il governo aveva gia' annunciato un nuovo piano anti-Covid con l'individuazione di 42 zone rosse). Il ministero alla Sanita' ha spiegato che nuove restrizioni, tra cui la possibilita' di chiudere i bar o il divieto di riunirsi in pubblico saranno decise in diverse grandi citta', tra cui Marsiglia, Lione e Nizza, dove sono stati vietati gli incontri tra oltre 10 persone negli spazi pubblici e la vendita e il consumo di alcolici sulle strade pubbliche a partire dalle 20. A dieci giorni dal suo inizio, eccezionalmente in autunno, il torneo di tennis del Roland Garros parigino permettera' l'ingresso di 11.500 spettatori al giorno, contro i 40.000 abituali. A preoccupare e' l'ascesa dei nuovi contagi: lunedi' si sono superati i 10 mila casi nelle 24 ore, mentre il numero di morti e' raddoppiato nell'ultima settimana (265 rispetto alle 129 della settimana scorsa). Sara' di oltre 15 milioni, stando a quanto afferma la Bbc, il numero complessivo delle persone coinvolte a partire dal prossimo martedi' dalle misure di "lockdown parziale locale" annunciate dal governo di Boris Johnson. Provvedimenti progressivamente potranno riguardare zone sempre piu' vaste della. Oggi sono entrate in vigore nuove restrizioni nel nord-est dell'Inghilterra, e riguardano 2 milioni di persone: sono vietati gli incontri tra persone provenienti da case diverse, ed e' in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattina nei luoghi di intrattenimento.La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid ma si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme per il coronavirus e ha affermato che "il confinamento deve essere evitato a tutti i costi". Lo riferisce El Pais. La regione della capitale dellalimita l'ingresso e l'uscita in 37 zone sanitarie, limita le riunioni a sei persone e chiude i parchi. Una fila di tende verdi è stata allestita ai cancelli dell'ospedale militare Gomez Ulla di Madrid, quattro mesi dopo la creazione di strutture simili per il triage dei pazienti affetti da Covid-19. Il ministero della Difesa spagnolo, che gestisce l'ospedale militare, ha dichiarato che per ora le tende sono vuote e non utilizzate, ma sono state allestite per precauzione nel caso di una seconda ondata che sovraccarichi gli ospedali, mentre i contagi nella capitale continuano ad aumentare. La regione madrilena ha un tasso di trasmissione da Coronavirus sei volte più alto della media nazionale ed è atteso l'annuncio di "misure drastiche" per tentare di contrastare la diffusione della malattiaQuasi 2.000 nuovi contagi da Covid sono stati registrati oggi nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato il primo ministro Mark Rutte in una conferenza stampa dopo un consiglio dei ministri, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. Oggi è il quarto giorno di fila che il record per numero giornaliero di infezioni viene battuto. Il picco la settimana scorsa era stato di circa 1.300 casi positivi al giorno. Inoltre, sempre oggi sono stati 288 i pazienti ricoverati, un record anche da metà giugno. In due settimane il numero dei ricoveri è più che raddoppiato.Continua il nuovo rimbalzo di contagi da coronavirus nel Regno Unito, secondo i dati aggiornati oggi dal governo, con 4.322 casi diagnosticati nelle ultime 24 ore censite: picco da maggio, seppure su un totale di test quotidiani ormai impennatosi oltre i 230.000. In rialzo anche i morti (27 contro i 21 di ieri) e i ricoveri in ospedali, tornati di poco oltre quota mille in totale nel Paese (contro i 988 contati ieri). Stabili invece per ora, attorno a 120-130, i pazienti sottoposti complessivamente a terapia intensiva.