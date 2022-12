PHOTO



Un'accoglienza calorosa quella per la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha visitato il campo profughi di Gaziantep, in Turchia a pochi chilometri dal confine siriano. Quattro bambini vestiti con gli abiti tradizionali siriani hanno salutato la Cancelliera tedesca, (accompagnata dal presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ed dal vicepresidente della Commissione Frans Timmermans) offrendo corone di fiori al loro ingresso nel campo. La struttura ospita attualmente circa cinquemila profughi siriani in fuga dalla guerra civile che divampa nel loro paese, tra cui 2mila bambini. Sono quasi tre milioni i rifugiati siriani presenti sul territorio turco. Con i leader europei anche il premier turco Ahmet Davutoglu che ha annunciato l'imminente apertura di un centro di sostegno per i bambini migranti che sarà finanziato dall'Unione europea.Diverse organizzazioni per i diritti umani hanno però liquidato il viaggio della Cancelliera come uno show per telecamere e fotografi, sostenendo che il campo di Gazientep è uno dei più curati e vivibili della Turchia ed evocando il dramma di migliaia di profughi ammassati alla frontiera turca sul lato siriano bloccati dalla polizia di frontiera di Ankara