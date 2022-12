PHOTO



Il cantante Memo Remigi è stato allontanato dal programma Oggi è un altro giorno di Rai1. Lo ha annunciato la conduttrice Serena Bortone all’inizio della puntata odierna: «Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo». Il cantante aveva palpeggiato Jessica Morlacchi, una delle componenti del cast, durante la puntata di venerdì. La scena era stata ripresa dalle telecamere e il video è diventato in breve virale sui social, scatenando le critiche degli utenti. «Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica», ha dichiarato Bortone. «Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora», ha aggiunto. «Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona», aveva spiegato spiega a A Fanpage.it Memo Remigi, smentendo anche le voci di una sua sospensione dal programma: «Nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami». «La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po' la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza sudi lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo» ,aggiunge l’artista .