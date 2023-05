«Ho incontrato tanti giovani, molti giovanissimi, venuti qui per dare una mano. l’Italia tira fuori il suo meglio in queste situazioni», ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti a Ravenna, dopo un incontro in prefettura con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il capo della Protezione civile, il prefetto Castrese De Rosa e le altre istituzioni impegnate per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna.

Sui provvedimenti da adottare la presidente del Consiglio ha annunciato che «martedì ci sarà la riunione del Consiglio dei ministri, quindi c’è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti su tutto quello che si può fare. Ho parlato con il presidente della Regione Bonaccini, sindaci e Protezione Civile per capire cosa è prioritario. Il governo c’è e c’è una collaborazione molto preziosa. Una stima dei danni oggi è difficile, di sicuro serviranno molte risorse. Ora il compito nostro, al netto del lavoro incredibile della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, delle forze armate è garantire risposte immediate».

Anche il presidente Bonaccini, al termine dell’incontro in Prefettura, ha detto chiaramente: «Dobbiamo lavorare insieme Regione e governo. Questo è un vero e proprio terremoto. Adesso c'è da tirare via il fango perché ora il sole è nostro alleato, ma i fanghi rischiano di creare cemento. Dopo il terremoto del 2012 abbiamo ricostruito tutto, mi auguro, voglio sperare, che lo Stato e il governo ci staranno a fianco perché noi non vogliamo lasciare da sola nessuna persona, dal primo all'ultimo. Vogliamo ripartire, ci meritiamo questa attenzione». Bonaccini ha anche annunciato che nei prossimi giorni è prevista la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La giornata di Giorgia Meloni in Emilia Romagna è cominciata dopo do mezzogiorno, quando è arrivata in aereo a Rimini, dopo essere rientrata in anticipo dal G7 di Hiroshima, e da lì in macchina verso le zone colpite dall’alluvione. È iniziata così la visita di Giorgia Meloni in Emilia Romagna che si è voluta rendere conto della situazione senza rilasciare dichiarazioni ai tanti cronisti che la attendevano. E rivolgendosi a un volontario che la riprendeva, e ha poi postato il video su Facebook, dice: «Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell'acqua... è molto bello quello che fate, mi dispiace». La presidente del Consiglio ha fatto un sopralluogo anche a Ghibullo, in provincia di Ravenna, dove le strade sono ancora piene di acqua e fango, accompagnata da una piccola delegazione, ha incontrato i cittadini e scattato anche qualche selfie con le persone incontrate in strada. Giorgia Meloni ha visitato anche alcune zone nel Forlivese e nel Faentino. A Forlì ha incontrato il presidente Bonaccini per un confronto sull'emergenza maltempo, poi hanno visitato insieme Faenza.

Grazie al duro lavoro di questi giorni e a una tregua metereologica circa diecimila persone sono potute rientrare a casa. Al momento gli evacuati sono poco più di 26.000, la maggior parte nel Ravennate. Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e risultano attive circa 305 frane concentrate in 54 comuni.