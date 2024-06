La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla Conferenza di pace in Svizzera per discutere la situazione in Ucraina. La conferenza, tenutasi presso il Burgenstock resort nei pressi di Lucerna, ha riunito 100 delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Durante il suo intervento, Meloni ha dichiarato: «Pace non significa resa, come sembra suggerire il Presidente Putin con le sue ultime dichiarazioni. Confondere la pace con la sottomissione costituirebbe un pericoloso precedente per tutti». Ha poi sottolineato l'importanza dei temi discussi: sicurezza nucleare, sicurezza alimentare e il ritorno dei bambini sfollati.

Meloni ha rivolto un messaggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assicurando il continuo supporto dell'Italia: «Caro Volodymyr, sono qui per dirti che puoi continuare a contare su di noi, per tutto il tempo necessario. Intendiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trasformare in realtà un futuro di pace e libertà per l'Ucraina».

Meloni ribadisce l’impegno dell’Italia

«L’Italia ha sempre fatto la sua parte, e non intende tirarsi indietro» ha affermato Meloni, riferendosi agli accordi del G7 per un sostegno finanziario di circa 50 miliardi di dollari a Kiev. «Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto al vertice del G7 sotto la presidenza italiana».

Come ha reagito la Russia

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha suggerito che Zelensky dovrebbe riflettere sulla proposta di pace di Putin, mentre la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «Nessuno accetterebbe condizioni oltraggiose di Putin» Ha aggiunto che il summit non era un negoziato di pace poiché Putin non è seriamente intenzionato a porre fine alla guerra.

Il summit ha ribadito che «l'integrità territoriale» dell'Ucraina deve essere la base di qualsiasi accordo di pace. La dichiarazione finale è stata sostenuta da circa 83 Paesi, ma non ha ottenuto l'adesione di alcuni Paesi in via di sviluppo, come India e Arabia Saudita, che hanno partecipato senza firmare il documento.