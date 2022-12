PHOTO



Chiesti 9 anni di carcere per l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, nel processo Maugeri."Una gravissima corruzione sistemica durata dieci anni che ha assunto le forme dell'associazione a delinquere con importi enormi messi in gioco": è l'ultimo passaggio della requisitoria del pm di Milano Laura Pedio, prima delle richieste di pena, nel processo Maugeri. "Questo processo - sono le parole del pm - ha dimostrato quanto la corruzione possa essere devastante per il sistema economico; settanta milioni sperperati usciti dalle casse dello Stato per essere usati in una serie di benefit; due enti erogatori, San Raffaele e Maugeri, al collasso; imprenditori, Passerino e Maugeri, che hanno depredato gli enti per i quali hanno lavorato; un meccanismo criminogeno che ha determinato un danno enorme al sistema economico e sanitario". Per la rappresentante dell'accusa, che ha chiesto 9 anni per Roberto Formigoni, "è stato un cancro il modo di operare di Daccò e di tutti gli altri soggetti che hanno partecipato all'associazione a delinquere". La tesi dell'accusa, per la Pedio, "è insuperabile, oltre ogni ragionevole dubbio" e le difese si sono dimostrate "del tutto inconsistenti". I pm di Milano hanno chiesto altre 9 condanne nel processo Maugeri: le più severe (8 anni e 8 mesi) per l'uomo d'affari Pierangelo Daccò e per l'ex assessore alla Salute della Regione Lombardia Antonio Simone; 8 anni e tre mesi per l'imprenditore Costantino Passerino; 5 anni e sei mesi per l'ex dg della sanità lombarda Carlo Lucchina, per Nicola Maria Sanese, ex segretario regionale e per l'imprenditore Carlo Farina; 5 anni per Alberto Perego, ex coinquilino memores domini di Formigoni; 6 anni per Alessandra Massei, ex dirigente regionale; 2 anni e otto mesi per Carla Vites, ex moglie di Antonio Simone.