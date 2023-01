Matteo Messina Denaro aveva il nome di Andrea Bonafede, nato il 23 ottobre 1963 e stamattina aveva l'appuntamento per il ciclo di chemioterapia.

Lo si è appreso in ambienti sanitari della clinica Maddalena di Palermo dove era in cura per un tumore. Nella scheda di accettazione della clinica è scritto "Prestazioni multiple - infusione di sostanze chemioterapiche per tumore".