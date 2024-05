«Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri»., così ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla bimba malata di tumore insultata dagli hacker sui social. Un messaggio di incoraggiamento sui social firmato da Sergio Mattarella dall’account ufficiale Instagram del Quirinale, a commento di un video in cui Asia nonostante la malattia non rinuncia a suonare il piano nella ludoteca del reparto di oncologia dell’ospedale.

Asia è una 14enne di Sala Consilina, nel Salernitano, che, colpita da un tumore al rene, da tempo racconta la sua battaglia attraverso il web. Ma, per la ragazza, in cura all’ospedale Santobono Pausilon di Napoli, la rete non rappresenta solo uno sfogo e una finestra sul mondo, è diventata purtroppo anche fonte di ansia perchè le sue pagine sono state prese di mira dagli haters, come ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni degli insulti e dei commenti più cattivi.

Al messaggio del presidente Mattarella ha risposto Rossana, la mamma di Asia: «Sono la mamma di Asia, grazie grazie e ancora grazie. Spero che l’atteggiamento di Asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazzi e ragazze, a dare la voce e la forza di alzare la testa e combattere queste brutte azioni».