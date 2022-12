PHOTO



Momenti di altissima tensione al confine italo-austriaco del Brennero, lo stesso valico lungo il quale il governo di Vienna minaccia di costruire una barriera per fermare il passaggio dei migranti.Alcune centinaia di manifestanti giunti sul posto con cinque pullman hanno marciato per difendere il principio di libera circolazione varcando simbolicamente la frontiera tra Italia e Austria; ad attenderli un massiccio spiegamento di poliziotti (oltre 300) che ha impedito al corteo di proseguire. Anche se non ci sono state cariche dirette, le forze dell'ordine hanno spruzzato spray al peperoncino contro i dimostranti, arrestando l'attivista bolognese del centro sociale Tpo Gianmarco De Pieri."Mentre i manifestanti stavano tornando verso il confine – si legge sul profilo facebook del Tpo – la polizia austriaca è entrata nel corteo e ha trascinato brutalmente Gianmarco De Pieri, mentre stava parlando al microfono del sound, arrestandolo. Dopo l’arresto di Gianmarco De Pieri, tutti i manifestanti rimangono in territorio austriaco: non ci muoveremo da qui finché Gianmarco non verrà rilasciato!".De Pieri è stato poi rilasciato in seguito all'intervento dei deputati di Sinistra Italiana Florian Kronbichler e Nicola Fratoianni.