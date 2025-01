In Liguria, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere Lagaccio di Genova, dove il crollo di un muro di contenimento in via dei Cinque Santi ha danneggiato alcune auto parcheggiate. Le squadre di soccorso stanno verificando l’eventuale coinvolgimento di persone. Il crollo è stato provocato dal maltempo che si è abbattuto sulla regione dalla scorsa notte.

A Busalla, nella provincia di Genova, una frana sulla strada statale 35 dei Giovi ha ferito un automobilista. L’uomo era alla guida quando il movimento franoso ha invaso la carreggiata. I Vigili del Fuoco sono impegnati anche in altri interventi nella città di Genova per gestire i danni causati dal maltempo.

Toscana colpita da temporali violenti

In Toscana, un’intensa linea temporalesca sta interessando le aree di Cecina, Pisa, Empoli, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello. Forti piogge e raffiche di vento stanno causando disagi, come segnalato dal presidente della Regione, Eugenio Giani.

Nella provincia di Firenze, la Sala di protezione civile ha riportato allagamenti, detriti e ramaglie sulle strade. Nonostante non si siano registrati gravi danni durante la notte, si segnalano difficoltà nella viabilità, e si prevede un miglioramento della situazione entro il primo pomeriggio. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione.