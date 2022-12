Polemiche per la chiusura delle scuola a Roma per il maltempo che ha comunque provocato rallentamenti e allagamenti. Il presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi, attacca dicendo che le scuole sono state chiuse per ' un po' di pioggerella'. Ai presidi risponde il M5s. ' In alcune zone le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 km/ h', si legge in un post. Per ordinanza della sindaca, sono rimaste chiuse a Roma anche parchi, cimiteri e ville storiche. Un provvedimento ' assurdo e ingiustificato che ha gettato nel caos migliaia di famiglie', ha tuonato il Codacons.