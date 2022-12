PHOTO



Chiuse al traffico in Piemonte, a causa di allagamenti provocati dal maltempo delle ultime ore e dall'esondazione del fiume Tanaro la strada statale 28 "del Colle di Nava" da Garessio in provincia di Cuneo fino al confine regionale con la Liguria e la statale 490 "del Melogno" in località Bagnasco dove è stato istituito, in via precauzionale, il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Tanaro. Lo comunica Anas, che è presente sul posto con il suo personale Anas per la gestione della viabilità e la ripresa della normale circolazione appena le condizioni meteo lo consentiranno. Il traffico è deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione 'VAI Anas Plus', disponibile gratuitamente in 'App storè e in 'Play storè. Inoltre, il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde 800 841 148.