Il maltempo che ha investito il centro e il nord Italia ha fatto una vittima di 27 anni. La sua auto è stata investita in pieno da una tromba d'aria nella zona di Focene, adiacente all'aeroporto di Fiumicino, e scaraventata contro il guard rail. La situazione è «gravissima», dice il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, «sembra un teatro di guerra. Prima di tutto per quello che è successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni». La tromba d'aria ha causato danni ad abitazioni, a un distributore di carburante ormai semi distrutto, e a molte auto scaraventate dalla tromba d'aria. Gravi danni anche a Roma, dove alcune fermate della metropolitana sono state chiuse per allagamenti e alcune linee di tram sostituite da autobus a causa di rami finiti sulle rotaie. Flagellata da grandinate e nubifragi anche Toscana. A Olmo, nel comune di Arezzo, un uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato trovato morto questa mattina vicino al campo sportivo. La scomparsa dell'anziano è avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di ieri. L'auto del 75enne è stata trovata nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. Sempre in provincia di Arezzo, alcune persone sono stateevacuate a Pieve a Quarto per lo smottamento di un terreno e altre quattro da via Anconetana, nel capoluogo di provincia, per la caduta di un controsoffitto e l'allagamento abitazione. Al momento 647 le persone senza luce, comunica Enel. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha valutato anche per la giornate di oggi allerta arancione in Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio. Valutata, inoltre, allerta gialla, sulle restanti regioni settentrionali e centrali, sull'Abruzzo e su parte di Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.