Il maltempo sta creando grossi problemi in diverse parti d’Italia, e in particolare in Emilia-Romagna e Sicilia. Particolarmente grave è stata la notte a Bologna, dove l'esondazione del torrente Ravone, che in parte scorre sotterraneo a pochi chilometri dal centro, ha allagato via Saffi, come era già successo nel maggio dell’anno scorso.

Allagate anche diverse zone limitrofe dell'area sud-ovest della prima periferia e problemi in moltissimi paesi dell'hinterland come Budrio, Castel Maggiore e Pianoro.Qui purtroppo c’è stata una vittima, mentre molte zone sono da ore senza energia elettrica. Il recupero del corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro), è stato annunciato dai Vigili del fuoco, dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena.

Evacuazioni, soprattutto dalle case al piano terra vicine ai fiumi, ci sono state un po' ovunque. «È peggio delle aspettative – ha detto Luca Vecchiettini, sindaco di Pianoro – Stiamo facendo il punto per coordinare le azioni che tutta la notte sono andate avanti, col massimo supporto da parte di tutti, ma le nostre forze non sono neanche minimamente sufficienti». Il primo cittadino ha aggiunto che «abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito, e diverse situazioni molto critiche».

Diverse difficolta anche a Modena, dove sono stati chiusi Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino, quello sul Tiepido in via Curtatona, e a Reggio Emilia, dove è tracimato il torrente Crostolo. Problemi anche in Sicilia, dove la circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa del maltempo tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino.