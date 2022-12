La sindaca della capitale ricoverata per accertamenti all'ospedale San Filippo Neri

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata ricoverata all'ospedale San Filippo Neri della capitale e dopo aver avuto un lieve malore. La sindaca è stata trattenuta per dei controlli e non può essere presente al vertice in Campidoglio sulla costruzione dello stadio della Roma nell'area di Tor di Valle.