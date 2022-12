Momenti di tensione in stazione

Malore a Termini per un uomo, soccorso dal 118, costretto a intervenire con tuta e mascherine. Il fatto è accaduto l'11 marzo ed è testimoniato da un video, che circola in queste ore sul web. Nelle immagini si vede l'uomo accasciato a terra, colpito da febbre e sudorazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, data l'emergenza coronavirus, è intervenuto attrezzato di tuta e mascherine Dpi, per poi trasportare il paziente all'Umberto I. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=SbMhI8d8A9A[/embed]