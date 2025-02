Potrebbe essere il nuovo progetto politico di Elon Musk. Che sul suo social media X ha lanciato la sfida: “Gente d'Europa: unitevi al Mega, Make Europa Great Again”. Il nome richiama il movimento politico di Donald Trump, Maga (Make America Great Again) declinato per il Vecchio Continente.

Il proprietario di Tesla non è nuovo a sortite politiche in Europa. Da tempo conduce una campagna social contro il primo ministro britannico laburista, Keir Starmer e ha suscitato notevoli polemiche il suo appoggio al partito di estrema destra Afd alle prossime elezioni tedesche del 23 febbraio in Germania.

“L'Afd è l'unica speranza per la Germania”, ha scritto Musk su X, rilanciando un post dell'attivista di estrema destra Naomi Siebt. Musk aveva già scritto in un articolo per il quotidiano tedesco Welt spiegando che il partito di destra Afd è l'unica forza politica in Germania in grado di salvare il Paese dal diventare "l'ombra di se stesso". La pubblicazione dell'articolo ha provocato un acceso dibattito sia all'interno della redazione di Welt che in tutta la Germania: la responsabile delle pagini di opinione di Welt, Eva Marie Kogel, ha presentato le sue dimissioni e il candidato a cancelliere della Germania dal Friedrich Merz, leader del blocco di opposizione Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e dell'Unione Cristiano-Sociale (Csu), ha definito l'articolo un'ingerenza senza precedenti nelle elezioni tedesche. Questo non ha fermato Musk, che in seguito ha intervistato su X la co-presidente dell'Afd e candidata cancelliera Alice Weidel.

Ma anche in Gran Bretagna comincia a vedersi l’effetto Musk. Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra per chiedere il rilascio dell'attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson, in carcere dalla fine di ottobre. Nel corteo molte bandiere britanniche, inglesi e alcune americane. Alcuni indossavano cappellini rossi Mega (Make England Great Again).

Tommy Robinson, 42 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere alla fine di ottobre per aver violato un'ordinanza del tribunale che gli vietava di ripetere commenti diffamatori su un rifugiato siriano. L'attivista è sostenuto direttamente da Elon Musk, che ha ripetutamente chiesto il suo rilascio sul suo social network X. I sostenitori dell'attivista hanno affermato che Musk sta contribuendo a finanziare la sua difesa, ma non è confermato.

Tommy Robinson è stato anche accusato, a fine luglio, di aver incitato alla violenza anti-immigrati e anti-musulmana durante i peggiori disordini in Inghilterra degli ultimi 13 anni. I manifestanti hanno chiesto al primo ministro laburista Keir Starmer di dimettersi. "Abbiamo bisogno di qualcuno come Donald Trump. E' forte. Si sbarazzerà degli immigrati illegali", ha detto Liz.