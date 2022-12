VENEZUELA LE LEGISLATIVE BOICOTTATE DALL’OPPOSIZIONE

Il partito chavista guidato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro ha vinto le parlamentari di domenica scorsa in Venezuela, boicottate dall’opposizione e segnate da un’astensione arrivata al 69% e dall’assenza di osservatori internazionali. La presidente del Consiglio elettorale nazionale, Indira Alfonzo, ha detto che la coalizione del Gran Polo Patriottico, che appoggia il presidente Maduro, ha ottenuto il 67,7% dei 5,2 milioni di voti scrutinati, mentre l’opposizione si è fermata al 18%, Non è stato precisato quanti dei 277 seggi parlamentari siano stati ottenuti dai chavisti. Sia gli Usa che l’Unione europea non hanno però riconosciuto la vittoria di Maduro, Le elezioni legislative tenutesi in Venezuela «non state libere né eque» e il loro esito «non rappresenta la volontà del popolo venezuelano» ha detto l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, che si è tenuto in forma fisica e non in videoconferenza. Le elezioni per l’Assemblea Nazionale, secondo l’Ue, «non rispettano gli standard internazionali minimi per un processo elettorale credibile». Ancora più radicale il commento viaz Twitter delsegretario di Stato americano, Mike Pompeo: «Sono state elezioni farsa che non hanno rispettato gli standard minimi di credibilità e questo voto non è altro che un tentativo di rubare il futuro democratico del Venezuela» .