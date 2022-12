PHOTO



Stavolta i sondaggi non si sono sbagliati, nonostante l'incertezza e il quadro politico frammentato il duello finale per l'Eliseo si disputerà tra i candidati favoriti alla vigilia: Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Il post-socialista, creatore del movimento "En Marche!" ha finito la prima volata in testa con il 23,7 % dei voti, seguito dalla leader del Front National al 21,7%. Lo scarto con gli altri candidati non è elevatissimo ma sufficiente a confermare il ballottaggio. Bagarre assoluta per il terzo posto con il gollista François Fillon e il radicale di sinistra Jean-Luc Mélenchon appaiati al 19,5%. Per la prima volta un candidato di centrodestra non arriva al secondo turno. Disastroso invece il risultato del socialista Hamon che precipita al 6%, il peggior risultato per un candidato ps nella storia della Quinta Repubblica. Tutti i candidati esclusi, da Fillon a Mélenchon passando per Hamon hanno invitato i loro elettori a votare per Macron al ballottaggio.