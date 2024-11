La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha adottato in seconda e terza lettura un disegno di legge che vieta la promozione e la pubblicità del rifiuto di avere figli: il movimento cosiddetto “childfree”, che promuove la libertà di non avere figli.

Gli autori della legge sono i Presidenti della Camera bassa e alta del Parlamento Vyacheslav Volodin e Valentina Matvienko. La legge modifica il Codice amministrativo russo e introduce multe per persone fisiche e giuridiche che fanno “propaganda childfree” fino a 5 milioni di rubli (47.985 euro). Le sanzioni si applicano anche ai cittadini stranieri, che rischiano una multa fino a 100 mila rubli (960 euro) o l'arresto fino a 15 giorni e l'espulsione dalla Russia. La propaganda tra i minori o mediante Internet o altri media determina un raddoppio della multa massima fino a 200 mila rubli (1.920 euro).

La norma stabilisce che il titolare di un sito web o di un sistema informativo debba effettuare un monitoraggio per individuare le pubblicazioni che promuovono il rifiuto di avere figli. Inoltre, se tale “propaganda” è contenuta in un film, non verrà rilasciato alcun certificato di distribuzione.

La Camera bassa del Parlamento russo ha approvato anche in lettura finale un disegno di legge che vieta l'adozione di bambini russi da parte di cittadini di Paesi in cui la transizione di genere è legale. Il provvedimento, che passa ora alla Camera alta del Parlamento e poi al presidente Vladimir Putin per la firma della legge, segue una serie di misure adottate negli ultimi anni per reprimere la “sessualità non tradizionale”.

Il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, autore del disegno di legge, ha dichiarato su Telegram che "è estremamente importante eliminare i possibili pericoli sotto forma di riassegnazione di genere che i bambini adottati possono affrontare in questi Paesi". Ha elencato almeno 15 Paesi a cui si applicherebbe la legge, la maggior parte dei quali in Europa, ma anche Australia, Argentina e Canada. L'adozione di bambini russi da parte di cittadini Usa è stata vietata nel 2012.

Negli ultimi anni Putin e altri alti funzionari hanno sempre più invocato l'osservanza dei cosiddetti “valori tradizionali” per contrastare il liberalismo occidentale considerato degenerato. L'anno scorso la Russia ha vietato le procedure mediche per la transizione di genere e la Corte suprema ha dichiarato estremista quello che ha definito il "movimento" LGBTQ+. Nel 2022 Putin ha firmato una legge che vieta la distribuzione di informazioni LGBTQ+ a persone di tutte le età, ampliando la cosiddetta legge sulla “propaganda gay” del 2013.