L’ex campione di tennis tedesco Boris Becker è stato condannato nel Regno Unito a due anni e mezzo di prigione per bancarotta. Becker, 54 anni, è stato giudicato colpevole di quattro capi di imputazione tra cui l’occultamento di 2,5 milioni di sterline di beni e prestiti per evitare il pagamento dei propri debiti. Il vincitore di sei tornei del Grande Slam, tre volte campione di Wimbledon, è stato assolto alla Southwark Crown Court all’inizio di questo mese da altre 20 accuse, tra cui nove capi d’accusa per non aver consegnato i trofei e le medaglie che ha vinto durante la sua brillante carriera nel tennis. L’ex tennista ha detto ai giurati che non sapeva dove si trovassero i cimeli, compresi due dei suoi tre trofei di singolare maschile di Wimbledon. La giudice Deborah Taylor ha rilasciato Becker su cauzione prima dell’udienza di oggi presso il tribunale di Londra sud. L’ex numero uno del mondo ha detto alla giuria come i suoi 50 milioni di dollari di guadagni di carriera sono stati inghiottiti da un costoso divorzio dalla sua prima moglie Barbara Becker, pagamenti di mantenimento dei figli e «costosi impegni di stile di vita». Becker ha detto di essere rimasto «scioccato» e «imbarazzato» quando è stato dichiarato fallito nel giugno 2017 per un prestito non pagato di più di 3 milioni di sterline sulla sua tenuta a Maiorca, in Spagna. Il tedesco, che vive in Gran Bretagna dal 2012, ha detto di aver collaborato con gli amministratori fiduciari cercando di mettere al sicuro i suoi beni, offrendo anche la sua fede nuziale, e ha fatto affidamento sui consulenti che hanno gestito la sua vita lontano dal tennis. Ma l’ex giocatore, che è stato sostenuto in tribunale dalla sua compagna Lilian de Carvalho Monteiro e dal figlio maggiore Noah, è stato dichiarato colpevole di quattro accuse sotto l’Insolvency Act.