Un pomeriggio di paura a Londra dove scatta l'allarme terrorismo, nella sua forma più artigianale e imprevedibile: quella dell'attacco improvviso contro la folla a bordo di un'auto, sulla falsa riga della strage di Nizza e di quella del mercatino di Natale a Berlino. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e circa 20 feriti di cui alcuni in modo grave, riferiscono fonti dell’ospedale S.Thomas, la struttura in cui sono stati trasportati d’urgenza i feriti più gravi. Verso le 15.00 ora locale un suv ha attraversato a tutta velocità il Westminster Bridge, poi si è schiantato contro il palazzo del Parlamento, sceso dal veicolo armato di coltello l'assalitore è stato abbattuto dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia investito diversi passanti, uccidendone uno e ferendone almeno una dozzina tra cui un poliziotto raggiunto da una coltellata. Secondo Scotland Yard si tratta indubbiamente di un atto terrorista. La seduta in corso alla Camera dei Comuni è stata sospesa e il premier, Theresa May, che in quel momento si trovava nel palazzo, è stata portata in salvo. Testimoni hanno visto almeno due corpi a terra vicino al Parlamento. L'intera area è stata chiusa dalla polizia.