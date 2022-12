Il direttore generale in conferenza stampa: “Il picco non è ancora stato raggiunto”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato ieri a non abbassare la guardia sulla pandemia, che non avrebbe ancora raggiunto il suo picco, come del resto dimostra il continuo aumento di casi soprattutto nel continente americano. "La pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto il picco. Ci sono volute 12 settimane perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l’ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse". Così il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa tenuta il 7 luglio a Ginevra.