PHOTO



Il Westfalen Stadion, leggendario stadio del Borussia Dortmund, uno degli impianti più belli del mondo noto per il suo "muro giallo" (l'imponente scenografia che i suoi tifosi creano in curva ad ogni partita casalinga) si trasforma in ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Dopo il Santiago Bernabeu a Madrid e il Maracanà a Rio de Janeiro, un altro tempio del calcio diventa così presidio per la lotta alla pandemia. L’area della tribuna Nord dell’impianto è stata trasformata in un centro di assistenza per le persone colpite dal Covid-19. In collegamento con un centro diagnostico centrale, vi verranno eseguiti in tutta sicurezza i test per il coronavirus e ci sarà un centro incaricato di decidere se eventuali positivi possono essere curati in regime ambulatoriale o hanno bisogno di cure ospedaliere. La gestione è stata affidata ai medici dell’assicurazione sanitaria obbligatoria della Vestfalia.«Il nostro stadio è un simbolo della città», ha sottolineato il presidente del Cda del Brusi,a Hans-Joachim Watzke, «e l’area circostante è il luogo ideale per aiutare attivamente le persone che lamentano malattie respiratorie e febbre. Vogliamo restituire alla gente quello che ci ha dato negli anni».