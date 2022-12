PHOTO



La Juventus ha ufficializzato ora sul proprio sito la positività di Rugani. Questo il testo della nota. "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico - rende noto la Juventus in un comunicato sul proprio sito - Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui". Per questo, dopo la partita di domenica scorsa, saranno messi in quarantena i giocatori di Juventus ed Inter.