La premier britannica Liz Truss ha annunciato le proprie dimissioni dopo appena sei settimane alla guida del governo. Le elezioni per il nuovo leader del partito conservatore britannico, e nuovo premier del Regno Unito, si terranno «entro la prossima settimana». In una dichiarazione pubblica, la leader dei Tory ha spiegato di essere arrivata al potere «in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e aziende erano preoccupate di come pagare le bollette». «Sono stata eletta con il mandato di cambiare» ma «data la situazione non posso farlo», ha proseguito. Truss ha annunciato le sue dimissioni dopo aver ricevuto a Downing Street Sir Graham Brady, presidente dell’influente comitato 1922 dei parlamentari conservatori, e i suoi più stretti alleati, la vicepremier Therese Coffey e il presidente dei Tory, Jake Berry. Profondamente divisi, i Tory sceglieranno probabilmente tra l’ex cancelliere Rishi Sunak, Penny Mordaunt e l’attuale cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. Truss è rimasta in carica solo 45 giorni. Si tratta del mandato più breve di qualsiasi primo ministro del Regno Unito, come spiega la Bbc, che ricorda come il secondo primo ministro per durata di servizio è stato George Canning, che rimase in carica per 119 giorni prima di morire nel 1827.